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Два человека погибли в ДТП с «газелью» и грейдером в Кабардино-Балкарии

Фото: МВД России по Кабардино-Балкарской Республике
Фото: МВД России по Кабардино-Балкарской Республике

Два человека погибли и еще семь пострадали в ДТП с участием «газели», легковой машины и автогрейдера в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла около 14:00 на 44-м км автодороги Прохладный — Эльбрус.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry ехал со стороны города Баксана к поселку Эльбрус, но не сохранил безопасную дистанцию до движущейся перед ним «газели». В результате произошло столкновение. От удара «газель», которая ехала из Нальчика в село Исламей, по инерции врезалась в идущий впереди автогрейдер.

«В результате происшествия, по предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажир микроавтобуса, в лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки», — сказано в сообщении.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.

Ранее, 16 августа, два человека погибли и четыре пострадали в аварии с участием грузовика и двух легковушек в Новосибирской области. Водитель автомобиля Great Wall выехал на встречную полосу на трассе Новосибирск — Барнаул и столкнулся с грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR. В ДТП погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок.

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