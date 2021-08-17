Два человека погибли в ДТП с «газелью» и грейдером в Кабардино-Балкарии

Фото: МВД России по Кабардино-Балкарской Республике

Два человека погибли и еще семь пострадали в ДТП с участием «газели», легковой машины и автогрейдера в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла около 14:00 на 44-м км автодороги Прохладный — Эльбрус.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry ехал со стороны города Баксана к поселку Эльбрус, но не сохранил безопасную дистанцию до движущейся перед ним «газели». В результате произошло столкновение. От удара «газель», которая ехала из Нальчика в село Исламей, по инерции врезалась в идущий впереди автогрейдер.

«В результате происшествия, по предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажир микроавтобуса, в лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки», — сказано в сообщении.