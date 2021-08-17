Кабмин выделит еще 21 млрд руб. на выплаты малоимущим семьям с детьми

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство России выделит дополнительные 21 млрд руб. на ежемесячные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, стенограмма размещена на сайте правительства.

Он напомнил, что ежемесячное пособие предоставляется по инициативе президента России Владимира Путина. Всего в 2021 году на эти цели российским регионам уже выделили 254 млрд руб.

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье», — сказал Мишустин.

В январе 2021 года Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.