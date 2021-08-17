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Кабмин выделит еще 21 млрд руб. на выплаты малоимущим семьям с детьми

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство России выделит дополнительные 21 млрд руб. на ежемесячные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, стенограмма размещена на сайте правительства.

Он напомнил, что ежемесячное пособие предоставляется по инициативе президента России Владимира Путина. Всего в 2021 году на эти цели российским регионам уже выделили 254 млрд руб.

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье», — сказал Мишустин.

Путин дал поручение кабмину после жалобы по выплатам детям с 3 до 7 лет
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

В январе 2021 года Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей.

В марте этого года он ввел ранжирование размера выплаты. В зависимости от уровня дохода семьи, размер выплат составляет 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

Во прямой линии с президентом 30 июня жительница Астраханской области Оксана Плужникова пожаловалась Путину, что в регионе отказывают в соответствующих выплатах, если  у родителей один месяц в году не было дохода. 

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После Путин поручил правительству до 1 августа провести мониторинг исполнения указа, касающегося таких выплат

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