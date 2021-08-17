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Общество ,  
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Полиция Уфы задержала полгода похищавшую людей и вымогавшую деньги банду

Задержанный член банды
Задержанный член банды (Фото: МВД по Республике Башкортостан)

Полиция Башкирии задержала членов банды, которая полгода похищала людей, а также занималась разбоями и вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Бандитов подозревают в похищении минимум 12 человек.

«Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег. По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что при похищении людей бандиты применяли насилие, а также угрожали оружием и унижали потерпевших. Целью подозреваемых было получение денег граждан.

По данным МВД, преступную группировку создали два брата 22 и 32 лет. Ранее их судили за хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой.

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Фото:SeongJoon Cho / Bloomberg

В МВД также рассказали о нападении банды на жителей Уфы в сентябре прошлого года. Тогда злоумышленники похитили четверых мужчин, к которым применяли насилие и угрожали огнестрельным оружием. В ходе нападения преступники отобрали у жертв свыше 110 тыс. руб. и другие материальные ценности.

По информации ведомства, еще один местный житель дважды становился целью преступников. Оба раза злоумышленники похищали его, а затем требовали деньги, угрожая огнестрельным оружием. У мужчины забрали свыше 150 тыс. руб.

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Следователи завели уголовное дело против троих членов группировки. Их подозревают в бандитизме (ст. 209 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. У задержанных изъяли оружие, а их самих поместили под стражу.

В декабре прошлого года полиция Красноярска задержала мужчину, подозреваемого в похищении человека. Он скрывался на протяжении шести лет. Задержанного обвинили в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК), позднее мужчину арестовал суд.

По версии следствия, в августе 2014 года у него произошел конфликт с похищенным из-за личной неприязни. Затем задержанный привлек подельников, с которыми организовал похищение оппонента. Его вывезли в лесополосу и избили. Позднее в том же месте полицейские обнаружили тело жертвы.

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