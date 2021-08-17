Полиция Уфы задержала полгода похищавшую людей и вымогавшую деньги банду

Задержанный член банды (Фото: МВД по Республике Башкортостан)

Полиция Башкирии задержала членов банды, которая полгода похищала людей, а также занималась разбоями и вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Бандитов подозревают в похищении минимум 12 человек.

«Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег. По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что при похищении людей бандиты применяли насилие, а также угрожали оружием и унижали потерпевших. Целью подозреваемых было получение денег граждан.

По данным МВД, преступную группировку создали два брата 22 и 32 лет. Ранее их судили за хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой.