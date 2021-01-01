В Красноярске задержали скрывавшегося шесть лет похитителя

Видео: МВД России

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В Красноярске задержали подозреваемого в похищении человека мужчину, который скрывался в течение шести лет. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК.

«Было установлено местонахождение разыскиваемого и он был задержан в доме по улице Судостроительной города Красноярска», — говорится в сообщении.

Мужчине 1982 года рождения предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Суд арестовал мужчину.