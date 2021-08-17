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Самолет из Сахалина вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший в Москву из Южно-Сахалинска вынуждено вернулся в аэропорт вылета, следует из данных сервиса Flightradar24.

В справочной службе аэропорта сообщили ТАСС, что самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за плохого самочувствия пассажира.

«Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужден был вернуться в аэропорт, так как на борту самолета пассажиру стало плохо», — рассказал сосбеседник агентства.

В аэропорту заболевшего пассажира встретила бригада скорой помощи, его состояние не уточняется.

Самолет из Москвы экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажирки
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным сервиса Flightradar24, после вынужденной посадки самолет вылетел в Москву.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. В аэропорту женщине оказали первую помощь силами местной медицинской службы, а затем госпитализировали. После того как пассажирка была передана врачам, борт продолжил рейс.

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