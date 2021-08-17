Самолет из Сахалина вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший в Москву из Южно-Сахалинска вынуждено вернулся в аэропорт вылета, следует из данных сервиса Flightradar24.

В справочной службе аэропорта сообщили ТАСС, что самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за плохого самочувствия пассажира.

«Самолет Южно-Сахалинск — Москва вынужден был вернуться в аэропорт, так как на борту самолета пассажиру стало плохо», — рассказал сосбеседник агентства.

В аэропорту заболевшего пассажира встретила бригада скорой помощи, его состояние не уточняется.