В ФНС назвали число самозанятых младше 18 лет

С начала года количество самозанятых, не достигших 18 лет, увеличилось в два раза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

По данным ФНС, за семь месяцев показатель вырос с 19,5 тыс. до почти 41 тыс. несовершеннолетних.

Наибольшее число зарегистрированных самозанятых младше 18 лет в Москве — 7,9 тыс., Санкт-Петербурге — 3,1 тыс. и в Московской области — 2,7 тыс. В пятерку лидеров также вошли Татарстан с 2,3 тыс., а также Краснодарский край (1,8 тыс.).

Плательщиков налога на профессиональный доход среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет в 13 раз больше, — 524,5 тыс. человек, отмечает газета.