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Минфин предложил молодым самозанятым «налоговый капитал» в ₽22 тыс.

Для самозанятых младше 18 лет стандартный налоговый вычет будет увеличен на 12 тыс. 130 руб. Ранее о необходимости такой льготы говорил президент Владимир Путин
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Несовершеннолетним самозанятым предоставят новую льготу: для них налоговый вычет составит 22 130 руб. против 10 тыс. для остальных. Эта мера будет действовать с 2021 года, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

Подготовленный ведомством проект закона об увеличении на 12 130 руб. стандартного налогового вычета для зарегистрировавшихся в качестве самозанятых юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет рассмотрен в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Вычет самозанятые получают автоматически, он направляется налоговыми органами на уменьшение налога. Неиспользованный до момента исполнения самозанятому 18 лет остаток этого налогового вычета будет перенесен на будущие периоды в размере, не превышающем 10 000 руб.», — также говорится в нем.

Глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении ведомства, указал на выгоды введения новой льготы. По словам министра, инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот и гарантий впоследствии «многократно окупаются».

«Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня — это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — пояснил Силуанов.

Путин предложил разрешить становиться самозанятыми с 16 лет
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В июне президент России Владимир Путин заявил, что у россиян должно быть право получать статус самозанятого с 16 лет. По оценке главы государство, воспользоваться такой нормой смогут до трех миллионов человек.

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«При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — сказал тогда Путин.

В конце августа Федеральная налоговая служба сообщила, что общая численность официально зарегистрированных самозанятых достигла в России 1 млн человек. При этом с января 2019 году новый режим позволил вывести из тени более 130 млрд руб., самозанятые заплатили за это время налоги в размере 3,5 млрд руб.

Для поддержки во время коронавирусного кризиса государство вернуло самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда).

Авторы
Юлия Старостина, Евгений Калюков
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