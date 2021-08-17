Титов потребовал допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов потребовал разрешить россиянам прививаться иностранными вакцинами от коронавируса, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом омбудсмен заявил во время рабочей поездки в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», — заявил Титов.

По словам омбудсмена, российская вакцина «Спутник V» не сертифицирована ВОЗ, но у жителей России должна быть возможность привиться сертифицированными вакцинами. При этом Титов добавил, что в России «на множестве предприятий большинство людей вакцинированы».

В глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России.