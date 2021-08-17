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Пандемия коронавируса ,  
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Титов потребовал допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов потребовал разрешить россиянам прививаться иностранными вакцинами от коронавируса, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом омбудсмен заявил во время рабочей поездки в Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», — заявил Титов.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По словам омбудсмена, российская вакцина «Спутник V» не сертифицирована ВОЗ, но у жителей России должна быть возможность привиться сертифицированными вакцинами. При этом Титов добавил, что в России «на множестве предприятий большинство людей вакцинированы».

В глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Министр говорил, что после того, как препараты пройдут экспертизу, будет принято решении об их продаже.

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Тогда же глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Минздрав одобрил проведение клинических испытаний на россиянах иностранной вакцины от короанвируса китайской компании CanSino Biologics.

В России официально зарегистрированы и одобрены к применению только отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», «КовиВак» от центра им. Чумакова. Однако ни одна из них пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. Как сообщило 13 июля агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕМА, изучение безопасности и эффективности «Спутника V» отложили, поскольку российские разработчики не предоставили необходимую документацию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцинация от COVID-19 Борис Титов ВОЗ
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