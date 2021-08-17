Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 16 авг, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 16 авг, 13:25
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана Политика, 01:37 В Пентагоне назвали ключевой момент поражения афганских военных Политика, 01:31 В тренерском штабе сборной России объяснили выбор вратарей Спорт, 01:15 В каких регионах России курят больше всего и меньше всего. Инфографика Общество, 01:09 Что думает современная наука о путешествиях во времени РБК и группа «Самолет», 00:55 В Пентагоне сообщили о способности нанести удар по Афганистану Политика, 00:53 Футбольный клуб исключили из Кубка Германии после победы в матче Спорт, 00:30 Афганские военные бросили технику на мосту по пути в Узбекистан. Видео Политика, 00:24 Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана Экономика, 00:00 Сновидения и подсознание: от Гильгамеша до Фредди Крюгера РБК и Okko, 16 авг, 23:55 Узбекистан объяснил удаление данных о самолетах «непостоянством реалий» Политика, 16 авг, 23:49 СК завел дело о женщине, выкинувшей из окна роддома чужого ребенка Общество, 16 авг, 23:45 Британия отправит 200 военных в Афганистан Политика, 16 авг, 23:39 В «Миннесоте» рассказали о ходе переговоров о новом контракте Капризова Спорт, 16 авг, 23:36
Конфликт в Афганистане ,  
0 

В Пентагоне сообщили о способности нанести удар по Афганистану

Соединенные штаты не наносили авиаудары по территории Афганистана в последние 24 часа, однако сохраняют такую способность. Об этом заявил в ходе брифинга в Госдепартаменте генерал-майор Хэнк Тэйлор, трансляция велась в Twitter ведомства.

«Последние 24 часа США не наносили никаких ударов [по Афганистану], но командование на земле по-прежнему обладает такой способностью, если потребуется», — заявил Тэйлор.

Байден заявил об отказавшихся воевать афганцах и пригрозил талибам
Политика

Также он рассказал, что днем аэропорт Кабула возобновил работу. Там приземлился военно-транспортный самолет C-17 с американскими морскими пехотинцами на борту.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Он сказал, что все еще считает верным решение о выводе войск. При этом глава государства отметил, что ситуация в Афганистане разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с членами «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в России).

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить свои войска из региона. В июле Вашингтон сообщил, что вывел 90% военных. В свою очередь, «Талибан» в начале августа сообщал, что взял под контроль первую столицу провинции, а к середине месяца дошел до Кабула. На фоне продвижения боевиков военное руководство Афганистана, а также президент Ашраф Гани покинули страну.

Афганистан ВВС США Пентагон США авиаудары
Материалы по теме
Британия отправит 200 военных в Афганистан
Политика
Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана
Экономика
Байден заявил об отказавшихся воевать афганцах и пригрозил талибам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter