В Пентагоне сообщили о способности нанести удар по Афганистану

Соединенные штаты не наносили авиаудары по территории Афганистана в последние 24 часа, однако сохраняют такую способность. Об этом заявил в ходе брифинга в Госдепартаменте генерал-майор Хэнк Тэйлор, трансляция велась в Twitter ведомства.

«Последние 24 часа США не наносили никаких ударов [по Афганистану], но командование на земле по-прежнему обладает такой способностью, если потребуется», — заявил Тэйлор.

Также он рассказал, что днем аэропорт Кабула возобновил работу. Там приземлился военно-транспортный самолет C-17 с американскими морскими пехотинцами на борту.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Он сказал, что все еще считает верным решение о выводе войск. При этом глава государства отметил, что ситуация в Афганистане разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.