Россияне рассказали, на что копят деньги

Каждый месяц 44% опрошенных сервисом Работа.ру россиян откладывают деньги на крупные покупки в будущем. Результаты исследования есть у РБК.

Из числа тех, кто делает накопления, 35% респондентов откладывают средства для покупки недвижимости. Еще 32% респондентов откладывают деньги на отпуск и путешествия, а 31% — на «черный день».

В свою очередь, каждый четвертый участник исследования рассказал, что копит деньги на ремонт, а 22% респондентов — на покупку автомобиля. 19% опрошенных откладывают часть зарплаты на лечение и оздоровительные процедуры, 15% — на бытовую технику, 13% на образование детей, а 11% — на собственное образование.

Еще 9% респондентов отметили, что на накопленные средства планируют купить новые гаджеты, а 5% — дорогостоящую одежду и украшения. Также 6% опрошенных выбрали варианте «Другое» 6%, в котором указали, что копят на праздничные торжества (свадьбы, дни рождения и юбилеи).