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Россияне рассказали, на что копят деньги

Каждый месяц 44% опрошенных сервисом Работа.ру россиян откладывают деньги на крупные покупки в будущем. Результаты исследования есть у РБК.

Из числа тех, кто делает накопления, 35% респондентов откладывают средства для покупки недвижимости. Еще 32% респондентов откладывают деньги на отпуск и путешествия, а 31% — на «черный день».

В свою очередь, каждый четвертый участник исследования рассказал, что копит деньги на ремонт, а 22% респондентов — на покупку автомобиля. 19% опрошенных откладывают часть зарплаты на лечение и оздоровительные процедуры, 15% — на бытовую технику, 13% на образование детей, а 11% — на собственное образование.

Россияне начали экономить на похоронных услугах
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Еще 9% респондентов отметили, что на накопленные средства планируют купить новые гаджеты, а 5% — дорогостоящую одежду и украшения. Также 6% опрошенных выбрали варианте «Другое» 6%, в котором указали, что копят на праздничные торжества (свадьбы, дни рождения и юбилеи).

Кроме того, исследователи спросили о сумме, которую откладывают опрошенные россияне. Из них 42% респондентов отметили, что откладывают менее 10% зарплаты. В то время как 30% респондентов делают накопления в размере 10-20% от ежемесячного дохода, а 14% откладывают 20-30% заработной платы.

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Каждому десятому опрошенному удается копить 30-50% доходов, а 4% респондентов рассказали, что откладывают более половины зарплаты.

Опрос проводился в августе 2021 года во всех федеральных округах. Эксперты опросили более 3,5 тыс. совершеннолетних граждан.

Сервис «Работа.ру» провел аналогичный опрос среди россиян в апреле.
Тогда 28% россиян ответили, что откладывают деньги на случай потери доходов. На отдых и путешествия сообщили, что откладывают деньги 19% опрошенных, еще столько же — на покупку недвижимости и на детей. В первом случае доля женщин выше — 23 против 15% у мужчин. При этом на недвижимость копят чаще мужчины — 19 против 18% у женщин. Они также чаще откладывают средства для детей — 20 против 17% женщин.

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