Умер экранизировавший «Трудно быть богом» Стругацких Питер Фляйшман

Питер Фляйшман (Фото: Bernd Kammerer / Global Look Press)

На 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме умер немецкий режиссер, актер, сценарист и продюсер Питер Фляйшман, сообщает Tagesspiegel.

Фляйшман скончался 11 августа в окружении семьи. Причина смерти режиссера не названа.

Российскому зрителю Фляйшман знаком по фильму «Трудно быть богом» (1989), экранизации одноименной повести братьев Стругацких совместного германо-франко-советско-швейцарского производства.

Фляйшман был одним из ярчайших представителей немецкого кинематографа 60-х и 70-х годов. Его фильм «Колокола Силезии» был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году.