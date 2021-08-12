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Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

Одной из наиболее известных ролей Уны Стаббс стала миссис Хадсон в сериале «Шерлок»
Уна Стаббс
Уна Стаббс (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Британская актриса театра и кино Уна Стаббс умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на детей актрисы.

«Мама скончалась сегодня в окружении своей семьи в Эдинбурге. Мы просим проявить уважение к частной жизни и понимания в это трудное и печальное для нас время», — говорится в заявлении сыновей Стаббс.

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Агент актрисы Ребекка Блонд рассказала, что Стаббс в течение нескольких месяцев проходила лечение. При этом она не сообщила, чем болела актриса.

Актриса родилась в 1937 году в Лондоне. С 16 лет Уна Стаббс выступала на сцене лондонского театра «Палладиум». Позже она стала сниматься в рекламе, а затем в кино и сериалах.

Стаббс знаменита ролями в сериалах «Ворцел Гамидж» (1979), мюзикле с Клиффом Ричардом «Летние каникулы», сериале «Отель «Фолти Тауэрс» (1975).

Одной из наиболее известных работ Стаббс стал сериал «Шерлок» (2010). Она сыграла миссис Хадсон, хозяйку квартиры на Бейкер-стрит, которую снимали Шерлок Холмс и Джон Ватсон.

Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
смерть
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