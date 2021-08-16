Байден выступит с заявлением по Афганистану

Кабул, Афганистан (Фото: РИА Новости)

Президент США Джо Байден анонсировал заявление о ситуации в Афганистане после вывода американских войск. Анонс опубликован на странице президента США в Twitter.

«Я обращусь к нации по Афганистану сегодня в 15:45 по восточному времени США (22:45 мск)», — написал Байден.

В феврале прошлого года США и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Войска находились там с 2001 года. В начале июля 2021 года Пентагон сообщил о выводе из страны 90% военного контингента.