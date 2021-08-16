Байден выступит с заявлением по Афганистану

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
«Сочи» разгромил «Химки» и вышел на третье место в чемпионате России Спорт, 20:58 Умер экранизировавший «Трудно быть богом» Стругацких Питер Фляйшман Общество, 20:57 Карпин пообещал сыграть против Хорватии в «смелый футбол» Спорт, 20:56 Экс-глава Минобрнауки назвал невозможные для обучения онлайн профессии Общество, 20:47 Герой «Игры на понижение» поставил против флагманского фонда Кэти Вуд Инвестиции, 20:45 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 20:44 Экс-министр стала президентом Российской академии образования Политика, 20:43 Жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на запах серы Общество, 20:39 Карпин назвал невызов Дзюбы в сборную сигналом другим футболистам Спорт, 20:33 «Спартак» попросил перенести начало матча чемпионата России Спорт, 20:30 Байден выступит с заявлением по Афганистану Политика, 20:05 Путин упростил выдачу паспорта для победителей из «страны возможностей» Политика, 20:00 Дзюбе тут не место. Как изменился состав сборной при Валерии Карпине Спорт, 19:57 Умер двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий Спорт, 19:56
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Байден выступит с заявлением по Афганистану

Кабул, Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: РИА Новости)

Президент США Джо Байден анонсировал заявление о ситуации в Афганистане после вывода американских войск. Анонс опубликован на странице президента США в Twitter.

«Я обращусь к нации по Афганистану сегодня в 15:45 по восточному времени США (22:45 мск)», — написал Байден.

Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

В феврале прошлого года США и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Войска находились там с 2001 года. В начале июля 2021 года Пентагон сообщил о выводе из страны 90% военного контингента.

Это будет первое выступление Байдена в связи с событиями в Афганистане, с тех пор как 15 августа «Талибан» вошел в Кабул и установил контроль на всей территории страны.

С критикой Байдена выступил экс-президент Дональд Трамп. Он заявил, что действия нынешнего главы государства в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений Америки. По мнению Трампа, Байдену пора «с позором уйти в отставку». 

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов
Джо Байден США Афганистан Белый дом
Материалы по теме
Прокуратура Узбекистана сообщила о столкновении афганского самолета с МиГ
Политика
Небензя в Совбезе ООН попросил не поддаваться панике из-за Афганистана
Политика
Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter