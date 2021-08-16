Суд арестовал главного борца с коррупцией петербургской таможни

Фото: пресс-служба Дорогомиловского районного суда города Москвы

Главу отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало, задержанного за взятку на сумму более 1 млн руб., заключили под стражу на два месяца. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа 2021 года Розсыпало М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Розсыпало был задержан 16 августа. Следственный комитет подозревает его в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Наказание по этой статье предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Видео: пресс-служба Дорогомиловского районного суда города Москвы

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