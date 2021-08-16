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Покинувший пост после «пьяной езды» экс-сенатор не смог обжаловать штраф

Олег Королев
Олег Королев (Фото: kremlin.ru)

Левобережный районный суд Липецка отказался отменить штраф бывшему сенатору от Липецкой области Олегу Королеву за ДТП в мае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Левобережного районного суда Липецка.

Суд рассматривал одну из жалоб сенатора на один из штрафов в 5 тыс. руб. «Жалоба оставлена без удовлетворения. Постановление ГИБДД оставлено без изменений», — сказал РБК представитель суда.

Как уточняет «РИА Новости», полиция штрафовала экс-члена Совета Федерации на 5 тыс. руб. три раза — дважды за повреждение дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП) и один раз — за выезд на полосу встречного движения (ст. 12.15 КоАП).

По информации «РИА Новости», суды Липецка уже рассмотрели четыре материала в отношении Королева: три об оставлении водителем места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП) и еще один — о невыполнении водителем транспортного средства требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП). Суммарно по этим материалам Королев получил штраф в размере 31 тыс. руб. Также он лишился права управлять транспортным средством на 3,5 года.

Липецкий сенатор уйдет в отставку после инцидента с «пьяной ездой»
Политика
Олег Королев

В мае издание Baza опубликовало видео с внедорожником, который хаотично двигается между полосами, выезжая на встречную полосу. В дальнейшем автомобиль остановила полиция. У него был поцарапан кузов и пробиты колеса. За рулем машины показан спящий человек, похожий на Королева. Как сообщали Baza и канал РЕН ТВ, водитель был пьян и отказался пройти медицинское освидетельствование.

Комментируя ситуацию, Королев пояснил, что за рулем у него подскочило давление и случился приступ аритмии, однако он был трезв. Экс-сенатор добавил, что самостоятельно обратился в полицию, припарковавшись на обочине.

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На заседании от 23 июня Совет Федерации решил досрочно прекратить полномочия Королева. Перед этим он письменно согласился сложить с себя полномочия, ссылаясь на состояние здоровья. Королев был членом Совета Федерации от Липецкой области с 2018 года. Перед этим, с 1998 по 2018 год, он был главой региона на протяжении 20 лет.

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