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Общество ,  
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Синоптик спрогнозировал жару и «мозаичный град» в Центральной России

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

На следующей неделе в центральной части России ожидаются аномальная жара, дождь и град. Такой прогноз в разговоре с РБК дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, последний месяц сезона подарит жителям Центральной России финальный всплеск субтропического тепла.

«Понедельник в регионе стартует с 23–28 градусов тепла, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных 28–33 градусов, на юге — местами 35 градусов», — рассказал Тишковец.

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Он также отметил, что ночью температура не опустится ниже 15–20 градусов. При этом в ночные часы возможны небольшие локальные дожди.

В среду с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего к вечеру и в ночь на четверг «зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом», спрогнозировал синоптик.

«Одним ливневым залпом может вылиться 5–10 мм, а местами — до 10–15 мм осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден», — добавил Тишковец.

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Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидается теплая погода, а к 18 августа воздух прогреется до 29 градусов.

«В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24–29 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что такая температура выше нормы на 2–4 градуса.

Погода Евгений Тишковец дожди Центральная Россия новости
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