Синоптик спрогнозировал жару и «мозаичный град» в Центральной России

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На следующей неделе в центральной части России ожидаются аномальная жара, дождь и град. Такой прогноз в разговоре с РБК дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, последний месяц сезона подарит жителям Центральной России финальный всплеск субтропического тепла.

«Понедельник в регионе стартует с 23–28 градусов тепла, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных 28–33 градусов, на юге — местами 35 градусов», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что ночью температура не опустится ниже 15–20 градусов. При этом в ночные часы возможны небольшие локальные дожди.