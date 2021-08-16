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Правозащитник сообщил об отсутствии воды на прогулках в СИЗО «Лефортово»

Здание следственного изолятора &laquo;Лефортово&raquo;
Здание следственного изолятора «Лефортово» (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Заключенные следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово» в Москве сообщили об отсутствии питьевой воды в прогулочных двориках. Об этом рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Все, с кем мы общались, подтвердили то, что в СИЗО «Лефортово» в прогулочных двориках отсутствует питьевая вода. <...> Это инициатива, которая появилась относительно недавно», — сказал Мельников.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.

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Правозащитник отметил, что «нововведение» вызывает у него и у его коллег «много вопросов».

В своем Telegram-канале Мельников пояснил, что заключенным запретили брать питьевую воду в прогулочные камеры. «Причину данного запрета выясняем. В ближайшее время разберемся и, уверен, запрет будет отменен», — сказал он.

Прогулочные дворики в СИЗО — это, как правило, небольшие камеры, в которых есть небольшой просвет, через который видно небо, пояснил Мельников. «Часто в таких двориках заключенные занимаются спортом. Прогулки длятся около часа. Вода, особенно в жаркую погоду, жизненно необходима», — сказал правозащитник.

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Мельников отметил, что чаще всего от отсутствия питьевой воды страдают пожилые заключенные с болезнями и те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме.

В мае правительство распорядилось сделать условия содержания в следственных изоляторах более гуманными, утвердив соответствующую концепцию развития. Для того чтобы обеспечить права и «законные интересы подозреваемых и обвиняемых» правительство предложило ввести перечень платных услуг и предметов, которые заключенные могут иметь при себе. В распоряжении правительства говорится, что содержание в СИЗО — «изоляция, а не наказание, влекущее применение ограничений и лишений».

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