Правозащитник сообщил об отсутствии воды на прогулках в СИЗО «Лефортово»
Заключенные следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово» в Москве сообщили об отсутствии питьевой воды в прогулочных двориках. Об этом рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Все, с кем мы общались, подтвердили то, что в СИЗО «Лефортово» в прогулочных двориках отсутствует питьевая вода. <...> Это инициатива, которая появилась относительно недавно», — сказал Мельников.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.
Правозащитник отметил, что «нововведение» вызывает у него и у его коллег «много вопросов».