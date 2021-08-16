Губернатор предложил разрешить управлять снегоходом с правами на машину

Навыков и знаний, которые имеет водитель автомобиля, достаточно, чтобы управлять снегоходом, считает Чибис. По его мнению, если ликвидировать это препятствие, количество тех, кто будет «легально и законно» пользоваться снегоходами во время турпоездок, кратно возрастет. Он добавил, что такая мера также поможет туроператорам и привлечет к этому виду активности больше туристов.

В настоящее время для управления снегоходом в России необходимо пройти особое обучение. По его итогам соискателю выдают права категории А I (удостоверение тракториста-машиниста).

Права на управления самоходной техникой в России делятся на девять категорий. Право на вождение одной из них не позволяет управлять самоходами другой категории. Наличие обычных прав также не позволяет человеку водить самоходную технику. Снегоходы относятся к категории AI (самоходные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам и имеющие максимальную скорость не более 50 км/ч). При этом водить их могут лишь те лица, которые достигли возраста 16 лет.