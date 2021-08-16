Губернатор предложил разрешить управлять снегоходом с правами на машину
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил изменить законодательство, регулирующее право на управление снегоходом. Об этом РБК сообщили РБК в пресс-службе главы региона.
«Прошу подготовить предложение в федеральное правительство, касающееся темы снегоходов. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения», — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Чибис напомнил, что катание на снегоходах — популярный вид активного отдыха, но, чтобы управлять ими, сейчас необходимо иметь права тракториста-машиниста. По его мнению, такой порядок усложняет оказание таких услуг.