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Губернатор предложил разрешить управлять снегоходом с правами на машину

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил изменить законодательство, регулирующее право на управление снегоходом. Об этом РБК сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

«Прошу подготовить предложение в федеральное правительство, касающееся темы снегоходов. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Чибис напомнил, что катание на снегоходах — популярный вид активного отдыха, но, чтобы управлять ими, сейчас необходимо иметь права тракториста-машиниста. По его мнению, такой порядок усложняет оказание таких услуг.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Навыков и знаний, которые имеет водитель автомобиля, достаточно, чтобы управлять снегоходом, считает Чибис. По его мнению, если ликвидировать это препятствие, количество тех, кто будет «легально и законно» пользоваться снегоходами во время турпоездок, кратно возрастет. Он добавил, что такая мера также поможет туроператорам и привлечет к этому виду активности больше туристов.

В настоящее время для управления снегоходом в России необходимо пройти особое обучение. По его итогам соискателю выдают права категории А I (удостоверение тракториста-машиниста).

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Права на управления самоходной техникой в России делятся на девять категорий. Право на вождение одной из них не позволяет управлять самоходами другой категории. Наличие обычных прав также не позволяет человеку водить самоходную технику. Снегоходы относятся к категории AI (самоходные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам и имеющие максимальную скорость не более 50 км/ч). При этом водить их могут лишь те лица, которые достигли возраста 16 лет.

Мурманская область Андрей Чибис снегоход водительские права
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