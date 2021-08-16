МВД Украины назвало версии гибели главы Кривого Рога

Константин Павлов (Фото: Konstantin.Pavlov.main / Facebook)

Полиция рассматривает три версии причины гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — рассказал представитель ведомства.

Тело погибшего главы города с огнестрельным ранением головы обнаружили накануне на веранде его частного дома, рядом с трупом лежало огнестрельное оружие. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины).

Шевченко подчеркнул, что для однозначного заключения необходимо провести судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы и выяснить, из какого именно оружия был произведен выстрел.