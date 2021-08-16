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Зеленский обсудит смерть мэра Кривого Рога с главами силовых структур

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами силовых структур, чтобы обсудить обстоятельства смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов касательно первых результатов расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога», — говорится в сообщение.

На Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога
Политика
Константин Павлов

Тело мэра города с огнестрельными ранениями обнаружили 15 августа. По факту произошедшего Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Губернатор Днепропетровской области Валентина Резниченко говорила, что пока непонятно, было ли случившееся убийством или самоубийством. При этом однопартийцы Павлова из «Оппозиционного блока — За жизнь» усомнились в версии о суициде.

Павлов стал главой Кривого Рога в декабре прошлого года. На выборах он победил представителя от партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрия Шевчика. При этом Кривой Рог — родной город главы государства.

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