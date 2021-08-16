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В Ленинградской области нашли обгоревшие тела женщины и ребенка

Фото: СК РФ по Ленинградской области
Фото: СК РФ по Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области в лесу обнаружены тела двух человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.

«На 63-м км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг обнаружены два сложенных тела неустановленных лиц, предположительно женщины и ребенка», — сказано в сообщении.

Трупы двух человек найдены обгоревшими, уточнили РБК в региональном управлении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, на место произошедшего выехал городской прокурор Выборга, рассказали в прокуратуре.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п.«а, в» ч. 2 ст. 105). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На место выехала оперативно-следственная группа, ход расследования находится на контроле руководителя регионального управления ведомства, отметили в СК.

Тела обнаружил 60-летний житель Санкт-Петербурга 15 августа в 200–300 м от железнодорожных путей, сообщило издание «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, погибшие лежали возле обгоревшего снизу дерева, погибшей женщине — 25 лет, ребенку — 2–2,5 года. Пол младенца пока не установлен, отметил источник. Рядом с телами нашли зажигалку, крышку от канистры, оплавленный мобильный телефон, на шее ребенка был провод, добавил источник издания.

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