В Ленинградской области нашли обгоревшие тела женщины и ребенка

Фото: СК РФ по Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области в лесу обнаружены тела двух человек, сообщило региональное управление Следственного комитета.

«На 63-м км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг обнаружены два сложенных тела неустановленных лиц, предположительно женщины и ребенка», — сказано в сообщении.

Трупы двух человек найдены обгоревшими, уточнили РБК в региональном управлении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, на место произошедшего выехал городской прокурор Выборга, рассказали в прокуратуре.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п.«а, в» ч. 2 ст. 105). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На место выехала оперативно-следственная группа, ход расследования находится на контроле руководителя регионального управления ведомства, отметили в СК.