Мужчина вырезал у сожительницы сердце и совершил самоубийство

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В Москве мужчина убил и расчленил свою сожительницу, после чего совершил самоубийство, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Тело убитой женщины нашли вечером 10 августа в квартире дома на улице Никулинской. «Обнаружено тело женщины 1979 года рождения с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота», — сказано в сообщении ведомства.

Рядом с этим домом также нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Как считает следствие, мужчина убил и расчленил сожительницу, а затем совершил суицид. Квартира, в которой они оба проживали и где нашли тело женщины, была заперта изнутри, пояснили в СК.