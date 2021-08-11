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Мужчина вырезал у сожительницы сердце и совершил самоубийство

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Москве мужчина убил и расчленил свою сожительницу, после чего совершил самоубийство, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Тело убитой женщины нашли вечером 10 августа в квартире дома на улице Никулинской. «Обнаружено тело женщины 1979 года рождения с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота», — сказано в сообщении ведомства.

Рядом с этим домом также нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Как считает следствие, мужчина убил и расчленил сожительницу, а затем совершил суицид. Квартира, в которой они оба проживали и где нашли тело женщины, была заперта изнутри, пояснили в СК.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105), следствие продолжается. Сотрудники СК планируют опросить соседей и провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для мужчины.

По данным «Московского комсомольца», 46-летний мужчина был уроженцем Новосибирска, 41-летняя женщина была уроженкой Кузбасса. Издание также сообщает, что голова и сердце женщины лежали в пакете в коридоре. Мужчина арендовал эту квартиру уже два года, он оставил предсмертную записку, сообщает издание в Telegram. О том, что у женщины вырезали сердце, сообщил также знакомый с ситуацией источник «Вечерней Москвы».

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