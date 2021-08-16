Блинкен не увидел сходства ситуации в Афганистане с Вьетнамом

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Ситуация в Афганистане не имеет ничего общего с тем, что происходило во Вьетнаме, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В эфире программы CNN «State of the Union» ее ведущий Джейк Таппер спросил Блинкена, не переживает ли президентская администрация второй «момент Сайгона». Тогда, через два года после вывода американских войск из Вьетнама пал город Сайгон. Из-за этого администрация США была вынуждена в срочном порядке эвакуировать остатки воинского контингента из страны.

«Нет, это не так. Помните, это не Сайгон. Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и эта миссия заключалась в том, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября, и мы в ней преуспели», — сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, Вашингтон не только привлек к ответственности тех, кто проявил агрессию в отношении Соединенных Штатов, но и убедился, что те же группы не предпримут вторую попытку нападения с афганских территорий.