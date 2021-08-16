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Саакашвили рассказал об уроке из ситуации в Афганистане

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Евгений Котенко / Global Look Press)

США готовы оказывать помощь в войне, только если показывать волю к борьбе. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Telegram, комментируя захват Афганистана «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация).

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — написал Саакашвили.

По его словам, десять лет назад он утверждал, что если американские военные уйдут из Афганистана, то талибы одержат победу за несколько месяцев. «Мои американские друзья уверяли меня, что нет — они очень хорошо укрепляют афганскую армию, дают им много снаряжения и оборудования. Я же в свою очередь отвечал, что это не поможет, потому что у них нет духа сопротивления, и ни одна техника при таком не поможет», — отметил политик.

Он также заявил, что много раз бывал в Афганистане и сам видел, что местное население «не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках».

Афганистан открыл воздушное пространство Кабула для военных
Политика
Фото:stephglinski / Twitter

Накануне «Талибан» объявил о захвате всей территории Афганистана. 15 августа они захватили последний крупный город под контролем правительства — Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни. Талибы хотят создать Исламский Эмират Афганистан, как в 1996-2001 годах называлось частично признанное государство под контролем «Талибана».

«Талибан» активизировался после того, как американские военные покинули Афганистан весной этого года.

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Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004—2013 годах. С 2004 года страна участвовала в миротворческой миссии в Афганистане. В апреле премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские военные вслед за НАТО покинут республику.

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