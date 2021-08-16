В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших с постковидным синдромом

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Около трети переболевших коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом, который даже через несколько месяцев после перенесенной инфекции мешает выполнять рутинные действия. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, передает «РИА Новости».

«Из-за него (постковидного синдрома. — РБК) около трети людей спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, совершать какие-то повседневные дела», — рассказала эпидемиолог.

Болезнь в легкой форме длится около двух недель, при более тяжелой — три-шесть недель, но даже после получения отрицательного результат ПЦР-теста пациента у него могут сохраняться симптомы коронавируса, сообщила Омарова. По ее словам, синдром чаще всего проходит за шесть месяцев, постепенно регрессируя и ослабевая, однако у некоторых людей он сохраняется на больший срок.

Омарова отметила, что даже перенесшие инфекцию в легкой форме могут столкнуться с синдромом, его появление и тяжесть течения болезни не всегда связаны. «Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких», — заключила она. Эпидемиолог добавила, что реабилитация в особенности необходима тем, у кого выявили обширное поражение легких и кто находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В конце июля главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил РБК, что симптомами «длинного COVID» чаще всего являются быстрая утомляемость, панические атаки, раздражительность, забывчивость и когнитивная дисфункция, причем проявляются они даже у молодых людей. Проценко также уточнил, что люди из-за синдрома в течение нескольких месяцев не могут вернуться к прежнему состоянию здоровья.

Последствия перенесенного коронавируса могут проявляться несколько лет, рассказали опрошенные РБК эксперты в конце июля. «После болезни есть «постковидный синдром» в течение трех месяцев, а потом возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, когда дефект может сохраняться и год, два, три, четыре», — рассказал иммунолог Михаил Костинов. По его словам, до 40% пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, никогда до конца не оправятся.