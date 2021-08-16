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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили совет Роспотребнадзора петь народные песни после COVID

Совет Роспотребнадзора петь народные тем, кто переболел коронавирусом необходимо для тренировки легких, сообщили РБК врач-пульмонолог Сергей Пурясев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это дыхательная гимнастика, известная давно. Всем людям, страдающим дыхательной недостаточностью, рекомендуется в течение часа петь народные песни или молитвы нараспев — молитвы даже лучше», — сказал Пурясев.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По его словам, во время пения происходит глубокий вдох, легкие медленно раздуваются, а выдыхание происходит через спазмированные голосовые связки. За счет этого увеличиваются дыхательные объемы.

Чепурнов, в свою очередь, говорит, что в современной жизни легкие мало тренируются.

«Если бы была жива национальная традиция заканчивать домашние алкогольные посиделки песнями, как это было принято еще поколение назад, нам было бы легче переживать корнавирус», — сказал эксперт.

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Ранее, 15 августа, руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова сказала в интервью «РИА Новостям», что пациентам, которые перенесли COVID-19, необходимо петь протяжные народные песни для восстановления легких. По ее словам, исполнять их надо негромко и в удобной тональности.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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