Эксперты объяснили совет Роспотребнадзора петь народные песни после COVID

Совет Роспотребнадзора петь народные тем, кто переболел коронавирусом необходимо для тренировки легких, сообщили РБК врач-пульмонолог Сергей Пурясев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это дыхательная гимнастика, известная давно. Всем людям, страдающим дыхательной недостаточностью, рекомендуется в течение часа петь народные песни или молитвы нараспев — молитвы даже лучше», — сказал Пурясев.

По его словам, во время пения происходит глубокий вдох, легкие медленно раздуваются, а выдыхание происходит через спазмированные голосовые связки. За счет этого увеличиваются дыхательные объемы.

Чепурнов, в свою очередь, говорит, что в современной жизни легкие мало тренируются.