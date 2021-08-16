Вильфанд спрогнозировал сохранение аномальной жары до середины недели

Аномальная жара продлится в России до середины недели, передает «РИА Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — сказал Вильфанд.

Так, в Поволжье, по его словам, температура сейчас выше 25 градусов, а на нижней Волге она достигает 38-40 градусов. Кроме того, в Якутии температурная норма превышена на пять-шесть градусов — до 25-29. На юге Хабаровского края и в Амурской области — выше 25.

При этом Вильфанд отметил, что теплая погода пробудет в Центральной России до конца рабочей недели, но во второй половине появится облачность. В Москве температура будет выше нормы на три-четыре градуса, добавил синоптик.