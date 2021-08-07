СМИ узнали о задержании 70-летней главы неаполитанской мафии

Марию Личчарди считают лидером неаполитанского мафиозного клана «Каморра». В 2009 году она вышла из тюрьмы после восьми лет заключения

Мария Личчарди (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В аэропорту Рима итальянские карабинеры задержали предполагаемую главу клана «Личчарди», входящего в «Каморру», 70-летнюю Марию Личчарди, пишет газета La Reppublica.

«Сегодня утром Марию Личчарди остановили в аэропорту Чампино, выполнив приказ о задержании, выданный прокуратурой Неаполя», — говорится в сообщении.

По данным издания, лидер мафиозной структуры планировала вылететь в Испанию. Личчарди подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Мария Личчарди родилась в 1951 году в пригороде Неаполя. В 1990-х после ареста братьев, Личчарди возглавила неаполитанскую мафию. При ней организация начала торговлю людьми. В соседней Албании закупались девушки, после чего продавались в соседние страны, пишет газета. В 2001 году Личчарди приговорили к восьми годам заключения. В декабре 2009 года Личчарди вышла из тюрьмы, создав внутри «Каморры» группировку «Личчарди».