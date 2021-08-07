СМИ узнали о задержании 70-летней главы неаполитанской мафии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Мурашко назвал причину агрессивности третьей волны COVID-19 Общество, 15:02 Россия завоевала два золота за 10 минут. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 14:59 Число голодающих выросло на треть за время пандемии Общество, 14:57 Как создали единую платформу электронных паспортов транспортных средств РБК и Онланта, 14:50 Борец Садулаев выиграл золото на второй Олимпиаде подряд Спорт, 14:48 Власти Якутии опровергли данные о гибели военных во время тушения пожаров Общество, 14:41 Сборная России выиграла золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио Спорт, 14:39 В поезде Мурманск — Адлер произошло массовое отравление детей Общество, 14:22 Дина Аверина фразой «я победила» оценила выступление на Олимпиаде Спорт, 14:19 СМИ узнали о задержании 70-летней главы неаполитанской мафии Общество, 14:10 Парктроник, круговой обзор и ассистенты: что умеет новая «ГАЗель NN» РБК и ГАЗ, 14:03 Дина Аверина заявила, что ее сестра на эмоциях сказала о финале карьеры Спорт, 13:58 Российский борец Рашидов завоевал бронзу Олимпиады Спорт, 13:49 SpaceX закончила сборку своей самой высокой ракеты Технологии и медиа, 13:49
Общество ,  
0 

СМИ узнали о задержании 70-летней главы неаполитанской мафии

Марию Личчарди считают лидером неаполитанского мафиозного клана «Каморра». В 2009 году она вышла из тюрьмы после восьми лет заключения
Мария Личчарди
Мария Личчарди (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В аэропорту Рима итальянские карабинеры задержали предполагаемую главу клана «Личчарди», входящего в «Каморру», 70-летнюю Марию Личчарди, пишет газета La Reppublica.

«Сегодня утром Марию Личчарди остановили в аэропорту Чампино, выполнив приказ о задержании, выданный прокуратурой Неаполя», — говорится в сообщении.

По данным издания, лидер мафиозной структуры планировала вылететь в Испанию. Личчарди подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Олег Шакиров и Дмитрий Соловьев Черные санитары: как мафия и повстанцы помогают бороться с пандемией
Мнение
Фото:Flavio Lo Scalzo / Reuters

Мария Личчарди родилась в 1951 году в пригороде Неаполя. В 1990-х после ареста братьев, Личчарди возглавила неаполитанскую мафию. При ней организация начала торговлю людьми. В соседней Албании закупались девушки, после чего продавались в соседние страны, пишет газета. В 2001 году Личчарди приговорили к восьми годам заключения. В декабре 2009 года Личчарди вышла из тюрьмы, создав внутри «Каморры» группировку «Личчарди».

В апреле 2016 года издание Corriere della Sera писало, что полиция задержала 34-летнего Роберто Манганьелло, который много лет скрывался от правоохранительных органов, будучи главарем группировки «Каморра».

«Каморра» считается одной из крупнейших преступных группировок Европы. Группировка занимается преимущественно контрабандой и сбытом наркотиков. Кроме того, «Каморра» пользуется широким влиянием в строительном бизнесе и сфере утилизации отходов.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Автор
Роман Котерев
Италия мафия задержание
Материалы по теме
Папа римский осудил наживающуюся на пандемии COVID-19 мафию
Политика
Вучич усомнился в целях мафии совершить на него покушение
Политика
Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter