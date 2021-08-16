Американские ученые назвали главный симптом рака поджелудочной железы

Главный симптом, по которому можно определить рак поджелудочной железы — желтуха, говорится в исследовании ученых Колумбийского университета.

При желтухе желтеет кожа и белки глаз, моча может принять темный цвет, а стул, наоборот, — светлый или «глиняный». Она возникает при накоплении в крови компонента желчи — билирубина. Билирубин обычно образуется в печени в результате распада эритроцитов и выводится из организма при выходе желчи из желчного пузыря. Но при желтухе желчный проток закупоривается, затрудняя выход желчи.

Согласно выводам ученых, при раке поджелудочной железы наблюдаются аналогичные явления. Опухоль в ее головке железы сужается и закупоривает желчный проток, блокируя отток желчи и вызывая желтуху.

Среди других признаков рака поджелудочной ученые называют боли в верхней части живота, проблемы с пищеварением, необъяснимую потерю веса, внезапный диабет и асцит, или брюшную водянку, при которой свободная жидкость скапливается в брюшной полости. Внешне это проявляется в виде увеличения объема живота и нарастания веса.