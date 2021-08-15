Совбез ООН соберут из-за захвата Афганистана талибами

Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится утром 16 августа, сообщает Reuters.

Как правило, утренние заседания Совбеза проходят в 10:00 (17:00 мск). С докладом о ситуации в Афганистане выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Накануне в ООН заявляли, что запрещенное в России движение «Талибан» должно воспользоваться моментом и прекратить наступление в Афганистане. В противном случае страна может оказаться в международной изоляции.

«Это момент, чтобы остановить наступление. Это момент, чтобы начать серьезные переговоры. Это момент, чтобы избежать затяжной гражданской войны или изоляции Афганистана», — заявлял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.