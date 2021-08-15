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«Талибан» объяснил решение войти в Кабул предотвращением хаоса и грабежей

В террористической организации утверждают, что будут следить за порядком из-за ухода силовиков. Ранее в ООН заявляли, что в захваченных талибами городах наблюдаются массовые случаи убийств женщин, правозащитников и журналистов
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило, что его силы войдут в часть районов Кабула. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на представителя боевиков Забихуллу Муджахида.

Талибы объяснили, что хотят предотвратить в столице Афганистана хаос и грабежи, поскольку силы безопасности покинули город. В «Талибане» призвали местных жителей не бояться представителей движения.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

В воскресенье 15 августа «Талибан» объявил о полном захвате Афганистана. В МВД страны заявили, что смена власти пройдет мирно и боевики не будут нападать на город. По данным Khaama Press, временное правительство возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали.

Представитель талибов заявлял, что под их властью женщины смогут получать образование и работать, а журналисты критиковать все, что происходит в стране. Также уточнялось, что движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.

Фото:hadesspardes / Twitter Очередь в посольство в Кабуле Очередь в визовый центр Фото:hadesspardes / Twitter Фото:Jagoda Grondecka / Twitter Фото:Rahmat Gul / AP Фото:Rahmat Gul / AP Фото:RotiKapraa / Twitter

В ООН в августе заявляли о массовых случаях убийств женщин, правозащитников и журналистов, после прихода талибов в афганские города. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что женщин также подвергали публичной порке за нарушение установленных талибами правил. В ООН поступали сообщения о нарушениях, которые «могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности». Также об эскалации насилия в отношении детей в Афганистане сообщал фонд ООН (ЮНИСЕФ).

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Автор
Роман Котерев
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