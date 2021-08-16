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Политика ,  
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Россияне рассказали, с кем ссорятся из-за вакцинации от COVID

На работе ссоры из-за вакцинации происходят чаще, чем дома или среди друзей. При этом мужчины чаще женщин вступают в споры о прививках с коллегами
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Из-за вакцинации против коронавирусной инфекции россияне чаще спорят на работе, чем в семье, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Эксперты выяснили, что спорить с коллегами о вакцинации приходилось каждому четвертому работающему россиянину (24%). При этом зачинщиками дискуссии одинаково часто выступали как сторонники вакцинации, так и ее противники (по 33%).

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Фото:David Goldman / AP

Каждый пятый (20%) вступал в дискуссию на эту тему с друзьями, а 15% пришлось отстаивать свою точку зрения в споре с родственниками. Реже всего россияне ссорятся из-за вакцинации со своими партнерами — лишь 8% опрошенных, состоящих в браке или отношениях.

Авторы исследования отмечают, что мужчины чаще женщин спорят о необходимости сделать прививку с коллегами и друзьями (25 и 22% против 22 и 18% у женщин). Женщины чаще стараются убедить в своей правоте родственников (16% против 14% у мужчин).

Кроме того, согласно исследованию, инициаторами споров с друзьями чаще становятся противники вакцинации — 41%, споры с родственниками в 29% случаев начинают «ваксеры», а в 28% — «антиваксеры». В свою очередь, дискуссию с коллегами одинаково часто начинают как сторонники вакцинации, так и антипрививочники — по 33%. Что касается ссор с партнерами, то россияне чаще утверждают, что в конфликте одинаково виноваты обе стороны, — 31%.

Опрос проводился в 401 населенном пункте с 4 по 10 августа 2021 года. Участниками стали экономически активные россияне старше 18 лет. В опросе приняли участие по 1,6 тыс. респондентов из каждой группы.

В июне центр социального проектирования «Платформа» и компания Online Market Intelligence опубликовали исследование, согласно которому доля россиян, сомневающихся в необходимости вакцинации или уже твердо решивших не делать прививку, составила 40%.

При этом доля «твердых отказников» составила 17% от всех опрошенных, а 23% отметили, что, скорее всего, не будут делать прививку.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Роман Котерев
Опрос россияне вакцинация от COVID-19 коронавирус
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