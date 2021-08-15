Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США

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В Афганистане идет противостояние двух сил, созданных в результате «мыслительного процесса США». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова, отметив, что мир «в ужасе» следит за «экспериментом Вашингтона».

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны международных вооруженных сил. После этого «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пошел в наступление и начал отбивать территории у властей страны. Государства начали закрывать свои посольства и консульства на территории Афганистана и эвакуировать дипломатических сотрудников. Россия пока не собирается вывозить своих дипломатов, сообщили в МИД.

В воскресенье, 15 августа, террористическое движение «Талибан» объявило о контроле над территорией Афганистана. В заявлении талибов, которое приводит канал, говорится, что в Кабуле не ведется боевых действий, боевики «установили контроль над всем Афганистаном».