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Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В Афганистане идет противостояние двух сил, созданных в результате «мыслительного процесса США». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова, отметив, что мир «в ужасе» следит за «экспериментом Вашингтона».

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Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны международных вооруженных сил. После этого «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пошел в наступление и начал отбивать территории у властей страны. Государства начали закрывать свои посольства и консульства на территории Афганистана и эвакуировать дипломатических сотрудников. Россия пока не собирается вывозить своих дипломатов, сообщили в МИД.

В воскресенье, 15 августа, террористическое движение «Талибан» объявило о контроле над территорией Афганистана. В заявлении талибов, которое приводит канал, говорится, что в Кабуле не ведется боевых действий, боевики «установили контроль над всем Афганистаном».

Президент США Джо Байден ранее говорил, что на фоне обострения разрешил развернуть в Афганистане в общей сложности 5 тыс. военнослужащих США «для обеспечения безопасного вывода персонала США и партнеров, безопасной эвакуации помогавших нам афганцев».

Мария Захарова «Талибан» Афганистан МИД России США
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