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Косачев посоветовал укрепить оборону по линии ОДКБ из-за «Талибана»

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Для предупреждения и предотвращения возможных внешних авантюр «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Россия должна налаживать оборону по линии Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице Facebook.

«Укреплять силы обороны по линии ОДКБ — чтобы сами мысли о возможных авантюрах («Талибана». — РБК) в соседние страны не возникали», — написал Косачев.

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Он заявил, что сотрудничество должно осуществляться в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафика и «идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов». Также сенатор призвал налаживать сотрудничество на региональном (Индия, Китай, Пакистан и Иран) и на международном уровнях.

«Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур», — добавил Косачев.

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Ситуация в Афганистане обострилась в июле после вывода американских войск из страны. «Талибан» начал наступать на правительственные территории и 15 августа объявили о взятии Кабула — столицы Афганистана. Таким образом движение контролирует всю территорию государства.

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При этом талибы заявили о гарантиях для граждан страны и иностранцев, пообещав им безопасный выход из страны. Кроме того, представители движения дали гарантии безопасности посольству России в Кабуле.

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