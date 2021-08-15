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Сенаторы ответили на слова депутата Рады о неспособных полюбить Россию

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Украинские политики ставят личные интересы выше государственных — в зависимости от ситуации говорят одно, а делают другое. Об этом заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne заявил, что на Украине не полюбят Россию, даже если она отдаст Киеву Крым и Донбасс. «На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть», — сказал Волошин.

«Он говорит то, что нравится президенту и его окружению. Волошин прекрасно понимает, что Крым никогда не будет возвращен Украине, он в составе России находится по справедливости. Они там почему-то считают, что крымчане не имеют права на самоопределение», — сказал Цеков. Цеков добавил, что «ни Волошин, ни его потомки не дождутся никаких репараций».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Волошина «глупостью». По его словам, депутат Рады хочет привлечь к себе внимание и заработать на этом.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев считает случившееся аннексией, не признают результаты голосования и страны Запада. В Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел без нарушений, а вопрос принадлежности полуострова теперь закрыт.

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