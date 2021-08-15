Пять человек погибли при пожаре в доме в Курганской области

В Курганской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошел в селе Звериноголовское на улице Гагарина, 54. Среди погибших — двое малолетних детей. Также погибли две женщины 1995 года рождения и мужчина 1991 года рождения.

«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м. К 6:30 утра возгорание было ликвидировано. В тушении были задействованы 34 человека и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.