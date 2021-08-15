В результате взрыва гранаты в Пакистане погибли 13 человек

В результате взрыва гранаты, брошенной в фургон, в пакистанском городе Карачи погибли 13 человек, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает GeoTV со ссылкой на представителей правоохранительных органов страны.

Среди погибших — шестилетний ребенок, он скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы.

Взрыв произошел накануне. Полиция пока не классифицирует инцидент как теракт. Причиной взрыва гранаты может являться и семейная ссора.

В июне в Пакистане столкнулись два поезда, погибли по меньшей мере 36 человек. Авария произошла в городе Готки (провинция Синд) между двумя железнодорожными станциями. По словам представителя полиции Усмана Абдуллы, один поезд врезался в другой, который сошел с рельсов.