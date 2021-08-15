В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай Эболы за 25 лет

Первый за 25 лет случай инфицирования лихорадкой Эбола выявили в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на Минздрав страны.

«Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан [на юге Кот-д'Ивуара] по прибытии из Гвинеи», — говорится в сообщении.

Организация пообещала развернуть в Кот-д'Ивуаре многопрофильную группу экспертов, которая поможет «усилить профилактику инфекций и контролировать медицинские учреждения, диагностику [заболевания], отслеживание контактов [с заболевшими], лечение и связи с обществом».

Эпидемия Эболы в Гвинее началась в феврале этого года. Лихорадка вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.