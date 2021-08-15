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Противник вакцинации от COVID-19 получил ножевое ранение в Лос-Анджелесе

Один из участников митинга против вакцинации от коронавируса в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) получил ножевое ранение, сообщил департамент полиции Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter.

«Мы находимся на месте происшествия для поддержания порядка после того, как вспыхнула драка. Нам известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и которого лечат сотрудники LAFD (пожарной службы Лос-Анджелеса). Задержаний произведено не было, но расследование продолжается», —сказано в сообщении.

Как уточнили в Los Angeles Times, толпа из нескольких сотен человек, многие из которых держали американские флаги и знаки, призывающие к «медицинской свободе», прибыла к мэрии около 14:00 (00:00 мск) для запланированного митинга. Спустя примерно полчаса участники шествия столкнулись со своими противниками, завязалась потасовка.

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Фото:Khaled / Xinhua / Global Look Press

Ранее массовые протесты COVID-диссидентов прошли у здания парламента в Вильнюсе. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть здание Сейма, а сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения. По подсчетам полиции, к вечеру у парламента собралось около 4,5 тыс. человек.

В связи с протестами президент Литвы Гитанас Науседа обратился к митингующим с призывом не мешать парламентариям покинуть здание Сейма. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, а аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия — это не анархия. Я призываю цивилизованно — без оскорблений и нападок — позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», — говорил он тогда.

Лос-Анджелес ножевое ранение акция протеста США
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