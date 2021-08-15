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Более 1,8 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Гаити

В результате землетрясения в Гаити пострадали 1,8 тыс., еще более 300 человек погибли. Об это сообщает телеканал Sky News co ссылкой на заявление властей.

«По меньшей мере 304 человека погибли в результате землетрясения силой 7,2 балла на западе Гаити <...> ранения получили не менее 1800 человек», — сказано в сообщении.

Кроме того, сотни человек пострадали и пропали без вести, уточнял AP. По словам премьер-министра Гаити Ариэля Анри землетрясение нанесло «огромный ущерб» южным районам, а некоторые города были «полностью разрушены».

Власти Гаити на месяц введут режим ЧП после землетрясения
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Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа. Национальная метеорологическая служба США оценила его магнитуду в 7,2. Его эпицентр находился примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Землетрясение произошло на глубине 6 миль (около 9,65 км). Ранее сообщалось о 227 жертвах.

Премьер-министр Анри объявил чрезвычайное положение. Власти пообещали мобилизовать все правительственные ресурсы, чтобы помочь жителям, пострадавшим в результате бедствия. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил руководителю Агентства по международному развитию Саманте Пауэр взять этот вопрос под свой личный контроль и оказать карибскому государству помощь.

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