Более 1,8 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Гаити

В результате землетрясения в Гаити пострадали 1,8 тыс., еще более 300 человек погибли. Об это сообщает телеканал Sky News co ссылкой на заявление властей.

«По меньшей мере 304 человека погибли в результате землетрясения силой 7,2 балла на западе Гаити <...> ранения получили не менее 1800 человек», — сказано в сообщении.

Кроме того, сотни человек пострадали и пропали без вести, уточнял AP. По словам премьер-министра Гаити Ариэля Анри землетрясение нанесло «огромный ущерб» южным районам, а некоторые города были «полностью разрушены».

Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа. Национальная метеорологическая служба США оценила его магнитуду в 7,2. Его эпицентр находился примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Землетрясение произошло на глубине 6 миль (около 9,65 км). Ранее сообщалось о 227 жертвах.