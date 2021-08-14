Власти Гаити на месяц введут режим ЧП после землетрясения

На Гаити объявят режим чрезвычайного положения после землетрясения сроком на месяц. Об этом заявил премьер-министр Гаити Ариэль Анри в Twitter.

«Мы предпримем необходимые меры для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения на Южном полуострове. Мы должны проявить большую солидарность в связи с чрезвычайной ситуацией. Правительство объявит чрезвычайное положение. Мы будем действовать быстро», — написал Анри.

Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа. Национальная метеорологическая служба США оценила его магнитуду в 7,2. Его эпицентр находился примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Землетрясение произошло на глубине 6 миль (около 9,65 км).