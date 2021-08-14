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Власти Гаити на месяц введут режим ЧП после землетрясения

Фото:Delot Jean / AP Фото:Delot Jean / AP Фото:Delot Jean / AP Фото:Delot Jean / AP Фото:Delot Jean / AP

На Гаити объявят режим чрезвычайного положения после землетрясения сроком на месяц. Об этом заявил премьер-министр Гаити Ариэль Анри в Twitter.

«Мы предпримем необходимые меры для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения на Южном полуострове. Мы должны проявить большую солидарность в связи с чрезвычайной ситуацией. Правительство объявит чрезвычайное положение. Мы будем действовать быстро», — написал Анри.

При землетрясении на Гаити погибли не менее 29 человек
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Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа. Национальная метеорологическая служба США оценила его магнитуду в 7,2. Его эпицентр находился примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Землетрясение произошло на глубине 6 миль (около 9,65 км).

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 29 человек, есть пострадавшие, передает Reuters. Представитель Белого дома сообщил Reuters, что президент США Джо Байден распорядился отреагировать на землетрясение и принять необходимые меры. Байден в свою очередь поручил руководителю Агентства по международному развитию Саманте Пауэр взять этот вопрос под свой личный контроль.

Гаити землетрясение режим чп
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