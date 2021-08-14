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Политика ,  
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На Украине возбудили уголовное дело после столкновений у офиса Зеленского

После столкновений представителей националистического движения с сотрудниками полиции у офиса президента Украины в Киеве возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На основании нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону», — написал он.

По его словам, митингующие отказались от проверки полицией на наличие запрещенных предметов, после чего между ними завязалась потасовка. «Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении сотрудников правоохранительных органов, не останутся безнаказанными», — заключил он.

Как уточнили на сайте министерства, в результате столкновений семь полицейских получили ожоги глаз, еще несколько нацгвардейцев получили иные травмы.

В Киеве на протестах произошли столкновения с полицией
Политика
Фото:npu.gov.ua

Ранее в этот день в Киеве начались акции протеста после ареста на два месяца семи членов ультраправой политической партии «Национальный корпус», которых подозревают в вымогательстве. По словам источника издания Strana.ua из Службы безопасности Украины, подозреваемые вымогали деньги у работников медицинских учреждений и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. В «Нацкорпусе» заявили, что дело сфальсифицировано по приказу властей.

Митинг перерос в столкновения представителей «Национального корпуса» с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, протестующие бросали файеры и дымовые шашки. Позже протестующие пришли к офису президента со стороны улицы Грушевского.

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Как сообщает Strana.ua, с 2018 года деятельности задержанных националистов не препятствовали, так как ранее, когда главой Министерства внутренних дел Украины был Арсен Аваков, члены «Нацкорпуса» могли «пользоваться своеобразным иммунитетом». Аваков подал в отставку 13 июля этого года. До этого он возглавлял МВД Украины с 2014 года. Новым главой ведомства стал Денис Монастырский.

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