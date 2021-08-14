На Украине возбудили уголовное дело после столкновений у офиса Зеленского

После столкновений представителей националистического движения с сотрудниками полиции у офиса президента Украины в Киеве возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На основании нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону», — написал он.

По его словам, митингующие отказались от проверки полицией на наличие запрещенных предметов, после чего между ними завязалась потасовка. «Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении сотрудников правоохранительных органов, не останутся безнаказанными», — заключил он.

Как уточнили на сайте министерства, в результате столкновений семь полицейских получили ожоги глаз, еще несколько нацгвардейцев получили иные травмы.