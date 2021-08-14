В Киеве на протестах произошли столкновения с полицией

Фото: npu.gov.ua

В Киеве на акции протеста у офиса президента Украины Владимира Зеленского начались столкновения между представителями ультраправой политической партии «Национальный корпус» и сотрудниками полиции. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Strana.ua.

Как передает Strana.ua, столкновения начались на улице Банковой после того, как лидер партии Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру. Полиция применила слезоточивый газ, протестующие бросали файеры и дымовые шашки.

Во время столкновений пострадали полицейские и журналисты, пишет издание. Позже протестующие пришли к офису президента со стороны улицы Грушевского.

Акции протеста начались после ареста на два месяца семи членов «Национального корпуса», которых подозревают в вымогательстве, передает Strana.ua. По словам источника издания из Службы безопасности Украины, подозреваемые вымогали деньги у работников медицинских учреждений и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Преступная группа действовала с 2018 года. В «Нацкорпусе» заявили, что дело сфальсифицировано по приказу властей.