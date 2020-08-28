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Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-ым» на Украине

Правоохранители и народ Украины должны обеспечить соблюдение законов, чтобы не допустить возвращение страны к уличным столкновениям 90-ых годов. Об этом написал в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский в связи с обстрелом автобуса оппозиции под Харьковым.

«Мы не должны допустить возвращения к «лихим 90-ым» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание», — указал президент.

Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом
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Зеленский отметил, что украинцы десятилетиями слышали лозунг «Закон — один для всех», однако он оставался «пустым обещанием», поскольку правоохранители в этом время сосредоточили усилия на экономических преступлениях.

По словам президента, украинское общество должно вспомнить, что в государстве «есть полиция, и есть закон», а самим гражданам, в свою очередь, необходимо почувствовать себя защищенными.

Зеленский напомнил, что политические, идеологические или религиозные взгляды не могут оправдать нарушение закона. «Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой», — пояснил он.

Политик также поблагодарил полицию за быстрое задержание виновных в нападении под Харьковым, сообщив, что подобная эффективность должна стать на Украине нормой.

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Задержание Харьковская область

Автобус с представителями общественного движения «Патриоты — За жизнь» атаковали 27 августа в Харьковской области около города Люботин. Неизвестные заблокировали его на машине марки Mitsubishi, после чего несколько человек вышли из автомобиля и обстреляли автобус из пневматики. Четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.

Полиция задержала 14 человек, возбуждены два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил в нападении членов батальона «Азов» и «Национального корпуса» (обе организации запрещены в России). Глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин говорил днем 27 августа, что его организация борется против «российских диверсантов из ОПЗЖ». Причастность к обстрелу автобуса в организации отрицают.
 

Теги: Владимир Зеленский, Харьков, полиция
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