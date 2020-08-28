Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-ым» на Украине

Правоохранители и народ Украины должны обеспечить соблюдение законов, чтобы не допустить возвращение страны к уличным столкновениям 90-ых годов. Об этом написал в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский в связи с обстрелом автобуса оппозиции под Харьковым.

«Мы не должны допустить возвращения к «лихим 90-ым» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание», — указал президент.

Зеленский отметил, что украинцы десятилетиями слышали лозунг «Закон — один для всех», однако он оставался «пустым обещанием», поскольку правоохранители в этом время сосредоточили усилия на экономических преступлениях.

По словам президента, украинское общество должно вспомнить, что в государстве «есть полиция, и есть закон», а самим гражданам, в свою очередь, необходимо почувствовать себя защищенными.