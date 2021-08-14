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В Ленобласти завели дело из-за порчи обелиска в память участников ВОВ

Фото:Следственный комитет РФ Фото:Следственный комитет РФ Фото:Следственный комитет РФ Фото:Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения обелиска в память погибших при защите родины в годы Великой Отечественной войны, который находится под Выборгом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — сообщили в СК.

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В ведомстве уточнили, что поврежденный обелиск находится в Гончаровском сельском поселении, пос. Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района. При осмотре места происшествия следователи обнаружили трещины и сквозные отверстия на надгробных плитах.

По данным сайта воинских захоронений Выборгского района Ленинградской области, в мемориале в поселке Барышево захоронены 48 советских солдат, погибших в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

На надгробных табличках есть также надписи о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии, которые погибли в 1944 году, и 23-й армии, погибших в 1941 году.

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