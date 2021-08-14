В Ленобласти завели дело из-за порчи обелиска в память участников ВОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения обелиска в память погибших при защите родины в годы Великой Отечественной войны, который находится под Выборгом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что поврежденный обелиск находится в Гончаровском сельском поселении, пос. Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района. При осмотре места происшествия следователи обнаружили трещины и сквозные отверстия на надгробных плитах.