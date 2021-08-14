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Конфликт в Афганистане ,  
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Президент Афганистана назвал главную задачу на фоне наступления талибов

Ашраф Гани
Ашраф Гани (Фото: Reuters)

В связи с наступлением войск «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) власти Афганистана должны в первую очередь реорганизовать вооруженные силы страны. Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, передает телеканал Tolo News. Он также пообещал предотвратить дальнейшее развитие нестабильности в стране.

«В нынешней ситуации реорганизация вооруженных сил и сил безопасности является нашим главным приоритетом», — сказал Гани.

Гани заверил, что государство будет всеми силами препятствовать усугублению ситуации и применению насилия в адрес людей до тех пор, пока он остается во главе государства. Он также пообещал, что не даст войне принести афганцам смерть и разрушить то, чего страна добилась за последние 20 лет.

Талибы сжимают кольцо вокруг Кабула
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Фото:Nawid Tanha / EPA / ТАСС

Гани добавил, что ведет широкие консультации с правительством и с политическими лидерами, а также другими международными партнерами. По его словам, результаты этих переговоров скоро будут известны населению.

Массированное наступление «Талибана» началось 4 мая. 12 августа боевики движения захватили второй по размеру город страны Кандагар, а также четыре других крупных города в Афганистане: Газни, Герат, Таринкот и Калайи-Нау. Всего талибы контролируют столицы 12 провинций.

К 13 августа правительство контролировало только четыре крупных города, включая столицу страны Кабул (население — около 4 млн), два из которых уже осаждают талибы.

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