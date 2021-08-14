Президент Афганистана назвал главную задачу на фоне наступления талибов

Ашраф Гани (Фото: Reuters)

В связи с наступлением войск «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) власти Афганистана должны в первую очередь реорганизовать вооруженные силы страны. Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, передает телеканал Tolo News. Он также пообещал предотвратить дальнейшее развитие нестабильности в стране.

«В нынешней ситуации реорганизация вооруженных сил и сил безопасности является нашим главным приоритетом», — сказал Гани.

Гани заверил, что государство будет всеми силами препятствовать усугублению ситуации и применению насилия в адрес людей до тех пор, пока он остается во главе государства. Он также пообещал, что не даст войне принести афганцам смерть и разрушить то, чего страна добилась за последние 20 лет.

Гани добавил, что ведет широкие консультации с правительством и с политическими лидерами, а также другими международными партнерами. По его словам, результаты этих переговоров скоро будут известны населению.