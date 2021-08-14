Путин поговорил с многодетной семьей, которую пригласил на отдых в Сочи

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма, которую приглашал отдохнуть в Сочи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения», — сказано в публикации.

В пресс-службе Кремля уточнили, что для четы Гавриленко и их детей в Сочи организовали экскурсии и развлекательную программу. Семья посетила горный курорт «Роза Хутор», дельфинарий и парк «Ривьера». Она также побывала на морской прогулке и экскурсии в имеретинском кластере, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры.

Владимир Путин познакомился с семьей Гавриленко из ямальского города Надым на онлайн-встрече с семьями — лауреатами ордена «Родительская слава». Она прошла 1 июня и была приурочена к Международному дню защиты детей. Родители восьмерых ребят рассказали, что хотят поехать за 5 тыс. км в Краснодарский край на машине. Тогда президент предложил им «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», пообещав «организовать хороший отдых».