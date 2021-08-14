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В Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней задержали тренера по тхэквондо. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

Заявление на мужчину написала мать девочки. По ее словам, в период с июня по август 2020 года тренер у себя дома, в спортивном зале и в автомобиле совершал развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Как сообщает «Фонтанка», мужчину задержали 14 августа в следственном отделе по Приморскому району. В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях.

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Изданию 78.ru. тренер подтвердил, что девочка занималась у него. По его словам, «у девочки много проблем в плане головы».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Санкт-Петербургу.

«Фонтанка» отмечает, что задержанный является мастером спорта по тхэквондо ВТФ, двукратным чемпионом Европы, а также бронзовым призером Всемирной универсиады. С 2017 года он тренирует юношескую сборную Петербурга.

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