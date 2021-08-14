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Пандемия коронавируса ,  
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Центр «Вектор» заявил об отсутствии смертей из-за «ЭпиВакКороны»

Случаев смерти, связанных с прививкой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», зафиксировано не было, заявил разработчик препарата Центр «Вектор» в комментарии ТАСС.

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено», — сказали в научном центре.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

О регистрации «ЭпиВакКороны» в октябре прошлого года объявил президент Владимир Путин. Она стала вторым препаратом от COVID-19, зарегистрированным в России.

В конце июля депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков сообщил, что попросил генпрокурора проверить информацию о смерти четырех членов семьи в Краснодарском крае. Он указал, что, по словам местных жителей, граждане скончались вскоре после прививки от COVID-19. Проверку по факту случившегося начал Росздравнадзор. Какой именно вакциной были привиты умершие не уточнялось.

До этого об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации в России заявлялглава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в стране не выявлено «ни одного случая» смерти, связанного с прививкой.

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Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

ЭпиВакКорона Вектор коронавирус вакцинация от COVID-19 смерть
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