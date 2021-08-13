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Зеленский потребовал от полиции жестких действий из-за угроз чемпиону Игр

Жан Беленюк
Жан Беленюк (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Полиция должна не допускать случаев ксенофобии и расизма и жестко на них реагировать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал глава государства.

Накануне украинский чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк сообщил, что столкнулся с проявлением расизма в центре Киева. По его словам, вечером 12 августа к нему на улице подошли несколько неизвестных молодых людей и начали оскорблять по расовому признаку. «Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?» — заявил чемпион.

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Гимн Украины звучал на Олимпиаде в этом году именно благодаря Беленюку, отметил Зеленский. По словам президента, спортсмен — «один из достойнейших сыновей» страны, которым гордится народ.

Полиция Украины сообщила, что начала проверку инцидента по уголовной статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности или религиозных убеждений (ст. 161 УК Украины).

Беленюк родился в Киеве в 1991 году, его отец из Руанды, мать — из Украины. Жан Беленюк стал чемпионом токийской Олимпиады в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

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